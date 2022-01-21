'Aman dikkat! Yapmayın' diyen Dinçer Güner uyardı! 21 Ocak 2022 günlük burç yorumları...
Astroloji uzmanı Dinçer Güner Twitter hesabından takipçilerine önemli uyarılarda bulundu. Astroloji yazarı Murat İpek 21 Ocak 2022 burç yorumları yazdı.
Koronavirüs pandemisinin henüz adı duyulmamışken katıldığı bir televizyon programında global bir salgın krizinden söz eden ünlü astrolog Dinçer Güner, sosyal medya hesabından 'aman dikkat' diyerek takipçilerini uyardı.
İşte Diner Güner'in paylaşımları...
Bugun AY tum gun Basak burcunda seyahat ediyor. Çevremizde gelişen olayları sürekli analiz eder ve eleştirme ihtiyacı hissederiz, dozu aşarsak fena olur. Hastalıkların en yoğun yaşandığı zamanlardır, tabii elbette şifasının da geldiği süreçtir, sıkılmasın canınız. İş yerinde mesailer, yapılması gereken işler artar,yumurta kapıya dayandırmadan halledin işlerinizi. Her şeyin mükemmel olması için çok daha fazla çaba sarf ederiz. Bu dönem duygulara aslında pek yer yoktur, daha akılcı, mantıklı kararlar alma eğiliminde oluruz.
Yaşamımızda dağınık, göze batan yer ve konuları düzenlemek ve organize etmek için şahane bir dönemdir. El becerilerimiz geliştirmek, hobilere yönelmek, kafamızı rahatlatacak, düşünceleri dağıtacak konulara yönelmeliyiz. Her şeyin ispata dayalı olmasını isteriz ve her şeye burnumuzu sokmaya eğilimli oluruz, konunuz değilse yapmayın ama. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirici takviyeler almak için en uygun zamandır.
Özellikle sindirim sistemi hassastır, ishal-kabızlık vakaları daha çok görünür. Aşırı koşmak, enerji sarf etmek dalağı çok daha fazla yorar aman dikkat, apandist sıkıntıları da aynı şekilde oluşabilir. Detay ve incelik gerektiren işlerde başarıyı elde etmek daha kolay olacaktır. Başak gibi iş, çalışma, düzenleme, toparlama, sistemli çalışma, detaylara önem vermeyi temsil eden bir burç etkisi ile başlamak, sizin de işlere aynı etkin enerjilerle sarılmanıza yardımcı olacaktır.