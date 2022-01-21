'Aman dikkat! Yapmayın' diyen Dinçer Güner uyardı! 21 Ocak 2022 günlük burç yorumları...

Bugun AY tum gun Basak burcunda seyahat ediyor. Çevremizde gelişen olayları sürekli analiz eder ve eleştirme ihtiyacı hissederiz, dozu aşarsak fena olur. Hastalıkların en yoğun yaşandığı zamanlardır, tabii elbette şifasının da geldiği süreçtir, sıkılmasın canınız. İş yerinde mesailer, yapılması gereken işler artar,yumurta kapıya dayandırmadan halledin işlerinizi. Her şeyin mükemmel olması için çok daha fazla çaba sarf ederiz. Bu dönem duygulara aslında pek yer yoktur, daha akılcı, mantıklı kararlar alma eğiliminde oluruz.