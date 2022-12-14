Aman dikkat! Telefonunuz dinleniyor olabilir bunları farkettiyseniz yandınız
Akıllı telefonlar kısa sürede hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Artık bir çok işimizi akıllı telefonlarla yapıyoruz ve günümüzün en önemli sorunlarından biri de cihaz güvenliği. Akıllı telefonunuzun sizi dinlediğini biliyor muydunuz? Eğer telefonunuzda bu belirtiler varsa, aşağıda size vereceğimiz adımları uygulayarak telefonunuzun sizi dinlemesini engelleyebilirsiniz. İşte detaylar...
Hayatımızın büyük çoğunluğu artık telefonlarda geçiriyoruz ancak ne tür bir tehlikenin içinde olduğunu bilmiyoruz. Özellikle yaşanan son terör olayları sonrası milyonlarca kişi tedirgin hale gelmiş durumda.
Eğer telefonunuzda bu belirtiler varsa dinleniyor olabilirsiniz. Birileri ile konuştuğunuz zaman sonrası önünüze o konuyla ilgili reklamlar geliyorsa hemen bunu yapın. Bu basit yöntem ile bu dertten kurtulun.
Telefon kullanımı 7-8 yaşlara kadar düştü. Bu korkunç manzara karşısında ebeveynler ne yapacağını şaşırdı. Son yaşanan Taksim patlaması sonrası kırmızı alarm verildi. Eğer telefonunuzda bu belirtiler varsa dinleniyor olabilirsiniz. Hemen bu yöntemi deneyin ve bu sorundan kurtulun. Başınıza büyük dertler açabilir, soruşturmalar hızla arttı. İşte detaylar...
TELEFONUNUZDA BU BELİRTİLER VARSA YANDINIZ!
Çoğu kişi hayatını telefondan idare ediyor. İş hayatı olsun, sosyal hayat olsun çoğu kişi artık tüm planlarını telefonlardan idare ediyor. Hayatımızı kolaylaştıran bu akıllı cep telefonları sandığımız kadar masum değil.