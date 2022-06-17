Aman dikkat! Önümüzdeki 3 gün kemerlerinizi sıkı bağlayın: Dinçer Güner'den günlük burç yorumları...
Özgün anlatımıyla okuyucuyu kendine bağlayan ve her dediği çıkan Dinçer Güner, günlük astrotüyoları ve 17 Haziran 2022 burç yorumlarını yazdı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler...
Astroloji meraklılar bugünün yapılacaklar ve yapılmayacaklar listesini hazırlarken, yeni araştırmalar yapmaya koyuldu bile. Retro burçları nasıl etkiliyor ve bugün bizi bekleyen sürprizler neler? Dinçer Güner, sizler için günü kurtaracak astrotüyolar ve günlük burç yorumlarını yazdı:
''Venüs ve Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Aşağı yukarı 3 gün etki süresi olacak. Sevgi ve duygusal konularda limitler ortaya çıkabilir, ilişkilerde duygusal olarak mesafe ve uzaklaşma meydana gelebilir. Estetik operasyon olmak için pek de uygun zamanlar değildir.
Bugünlerde kendimizi değersiz hissedebiliriz veya birileri bizlere böyle hissettirebilirler. Hoşlandığınız kimselere açılmak için pek uygun bir zaman değil, reddedilebilirsiniz. Sağlık olarak üreme organları, mesane, böbrekler, boğaz, tioitle ilgili sorunlar meydana gelebilir.
Bu dönem partnerinizden, eşinizden gerekli ilgiyi almakta zorlanabilirsiniz. İlişkiniz veya evliliğiniz, bugünlerde testten geçebilir. Daha az sosyaleşebileceğimiz, yalnızlığı tercih edebileceğimiz bir süreçtir bu...