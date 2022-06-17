Aman dikkat! Önümüzdeki 3 gün kemerlerinizi sıkı bağlayın: Dinçer Güner'den günlük burç yorumları...

''Venüs ve Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Aşağı yukarı 3 gün etki süresi olacak. Sevgi ve duygusal konularda limitler ortaya çıkabilir, ilişkilerde duygusal olarak mesafe ve uzaklaşma meydana gelebilir. Estetik operasyon olmak için pek de uygun zamanlar değildir.