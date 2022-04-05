Aman dikkat günlerce sürecek! Türkiye ve ekonomi uyarısı: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları...

Bu iyi bir şeydir: Venüs astroloji terminolojisinde yücelir. Değer ve asalet kazanır. Bu iyi bir şeydir. Buradan anlamamız gereken Venüs’ün doğası ile balık burcunun doğası birbirini tamamlayarak olumlu ve güzel gelişmeler daha sevgi ve merhamet dolu olacağını düşünmek hata olmaz.