Aman dikkat edin! Korkutan gıda krizi kehaneti geldi: Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova, Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner cumartesi günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Cuma günü 27 derece Başak burcunda Neptün etkili bir dolunay meydana gelecek. Plüton’un destekleyeceği bu dolunayda Zavijava ve Alkaid sabit yıldızları etkin olacak.
Güzel bir zaman: Hayatımıza çekidüzen vermek, dağınık alanları toparlamak için güzel bir zaman. Özellikle iş ve kariyer konularında bir düzenleme içine girebiliriz. Hazırlanmak, ihtiyaçları tespit etmek ve eksikleri gidermek için ideal.
İşleri halletmeye bakın: Ya da şöyle bir dip bucak temizlik yapmak, artık bize hizmet etmeyen ne varsa toparlayıp atmak için... Bu dolunay belli ki bizi çok çalıştıracak; detaylarda boğulmadan işleri halletmeye bakın.
Kafamız karışabilir: Dolunaya Neptün’ün sert bir açısı olacak; duygusal açıdan kafamız karışabilir, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Dedikodulardan kaçmalı, gerçekçi olmalıyız. Psişik faaliyetler, enerji çalışmaları için pek uygun bir zaman değil.