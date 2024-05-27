Aman dikkat: Çok kuvvetli yağmur geliyor! Meteoroloji saat vererek o illeri uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu verilerini paylaştı. Hava sıcaklığının batı kesimlerde azalması bekleniyor. MGM tarafından 12 il için ise sarı kodlu uyarı verildi. Öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde gök gürültülü kuvvetli sağanak, İzmir ve çevrelerinde çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Anadolu , Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
Sıcaklık ve rüzgar: Batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı!
Yağışların; İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması kuvvetli, İzmir çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.