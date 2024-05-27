Aman dikkat: Çok kuvvetli yağmur geliyor! Meteoroloji saat vererek o illeri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.