Aman dikkat bu besinler zehir saçıyor!
Hepimizin çok severek yediği fakat vücutta başta kanser olmak üzere birçok hastalığa sebep olan ve uzak durmamız gereken bu besinleri biliyor muydunuz?
Trans yağlar: Hidrojenize yağlar, daha uzun süre daha taze kalmaları için kullanılır. İşlenmiş gıdalarda bulunur ancak vücutta kansere yol açan hücrelerin yapısını etkiler.
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Tatlandırıcılar: İnsanların kilo almamalarına yardımcı olmak için özel olarak yapılan tatlandırıcılardaki kimyasallar, özellikle aspartam, vücutta ciddi bir toksine dönüşür.
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Cips: Cipste vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Bu maddeler kansere zemin oluşturur.
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Konserve: Konserve yiyeceklerle ilgili sorun depolama alanından kaynaklanıyor. Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek tehlikelidir.
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