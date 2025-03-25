Aman bu ürünleri sepetinize atmayın! Bakanlık 27 ürünü daha ifşa etti
Sofralarımıza giren gıdalarda yeni hileler ortaya çıktı. Çay, zeytinyağı, kırmızı et ve süt ürünlerinde skandal boyutunda sahtekarlık tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 ürünü daha ifşa etti; listeye bakmadan alışveriş yapan pişman olabilir!
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde hile yapan firmaları bir kez daha ifşa etti. Bakanlığın son açıkladığı listeye 27 yeni ürün eklendi. Vatandaşın sofrasına kadar gelen gıdalarda yapılan sahtekârlıklar yine pes dedirtti.
Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yayınladığı listede; sağlığı tehdit eden, taklit ve tağşiş yapılan ürünler tek tek paylaşıldı. Bu kez listede çaydan kırmızı ete, tereyağından beyaz peynire kadar pek çok ürün yer aldı.
KIRMIZI ETTE TEK TIRNAKLI SKANDALI!
En çarpıcı hilelerden biri Adana’nın Yüreğir ilçesinde ortaya çıktı. Yapılan denetimlerde, bir kasap dükkanında satılan kırmızı etlerde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Yani, vatandaşın sofrasına koyduğu etin içinde at veya eşek eti olduğu belirlendi.
ZEYTİNYAĞINDA UCUZ YAĞ OYUNU
Doğal ve sağlıklı diye güvenilen zeytinyağında da sahtekârlık yapıldı. 3 ayrı firmanın ürünlerinde zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı ortaya çıktı. Bu hileyle hem maliyeti düşüren hem de vatandaşı kandıran firmalar, listeye eklendi.