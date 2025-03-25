Aman bu ürünleri sepetinize atmayın! Bakanlık 27 ürünü daha ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde hile yapan firmaları bir kez daha ifşa etti. Bakanlığın son açıkladığı listeye 27 yeni ürün eklendi. Vatandaşın sofrasına kadar gelen gıdalarda yapılan sahtekârlıklar yine pes dedirtti.