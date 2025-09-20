Alzheimer belirtilerine dikkat! Erken tanı hayat kalitesini yükseltiyor...

Unutkanlıkla seyreden birçok hastalık olmasına rağmen en sık Alzheimer'a rastlandığını vurgulayan Sümer, dalgınlık ve dikkatsizlik durumları ile depresyonda da unutkanlığın yaşandığını, görme veya işitme sorunları bulunan hastaların çevreyle iletişiminin bozulması nedeniyle yanlışlıkla demans tanısıyla karşılaşabildiğini aktardı.

Unutkanlık, alışkanlık ve kişilikte ani değişiklikler, huy farklılıkları, kaygı, depresif ruh hali, öfke, ilgisizlik, halüsinasyonlar, sabit fikirlilik ve ısrarcılığın Alzheimer'ın uyarıcı belirtileri arasında sayılabileceğini kaydeden Sümer, bu tip bulgular görüldüğünde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerektiğini bildirdi.

Erken tanının, hastalığın seyri açısından kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Sümer, "'Zaman eşittir beyin' mottosunu hatırlatmak isterim. Ne kadar erken tanı konulabilirse o kadar hızlı tedaviye başlanır. Her ne kadar hastalığın kesin tedavisi olmasa da erken dönemde uygulanan ilaç, davranış ve fizik tedaviler, hastalık seyrini olumlu etkileyebilir." değerlendirmesini yaptı.

Ailesel Alzheimer'ın, hastaların yüzde 3-5'inde görüldüğünü ve belirtilerin 40-50 yaşlarında ortaya çıktığını aktaran Sümer, ilaçlarla hastalığın seyrini yavaşlattıklarını, bağışıklık sistemi üzerinden geliştirilen yeni tedavi yöntemlerinin umut verici olmasına rağmen yan etkileri nedeniyle henüz rutin kullanıma girmediğini belirtti.