Alya dizisinden ilk kareyi Hande Ataizi ve Edis Görgülü paylaştı

Yönetmenliğini Can Evronol’un, görüntü yönetmenliğini ise Ashton J. Harrewyn’in üstelendiği Alya dizisinin başrollerini şarkıcı Edis ve Jandae Perçem paylaşıyor. 8 bölümünden oluşması planlanan dizinin çekimleri büyük bir hızla devam ediyor.