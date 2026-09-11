Altının rüzgarı değişiyor mu? Geleceğini belirleyecek o veriler masada
ABD'de ağustos ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,4 artışla beklentilere paralel gerçekleşirken, çekirdek enflasyondaki yukarı yönlü seyir benzin fiyatlarının da etkisiyle baskının devam ettiğini gösterdi; bu tablo, Fed'in yaklaşan faiz kararı öncesinde piyasalardaki belirsizliği artırarak altının vereceği kritik tepkiyi yatırımcılar için odak noktası haline getirdi.
ABD'de ağustos ayı TÜFE verilerinin beklentilere paralel gelmesi ve çekirdek enflasyondaki yukarı yönlü seyir piyasaları hareketlendirirken, Fed'in faiz kararı öncesinde altının kısa vadeli yönü yatırımcıların odağına yerleşti. Peki altın ne olacak?
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ABD’de TÜFE ağustosta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi. Piyasa beklentileri de enflasyonun ağustosta aylık yüzde 0,4 artacağı yönündeydi.
TÜFE, temmuz ayında ise aylık bazda yüzde 0,1 artış kaydetmişti.
Yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylece yıllık TÜFE, temmuz ayında ulaştığı yüzde 3,4 seviyesini korudu. Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun yüzde 3,4 olması yönündeydi.
TÜFE oranları açıklanmadan önce şu şekilde altın fiyatları şu şekildeydi:
ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE
Gıda ve enerji fiyatlarının hesaplama dışında bırakıldığı çekirdek TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi. Piyasa beklentileri ise çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 artması yönündeydi.
Çekirdek TÜFE yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. Böylece yıllık çekirdek enflasyon, temmuz ayındaki yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 2,4'e geriledi. Veriler, manşet enflasyonun piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini, ancak çekirdek enflasyondaki aylık artışın tahminlerin üzerinde kaldığını gösterdi.
BENZİN FİYATLARI ABD ENFLASYONUNU YUKARI TAŞIDI
Ağustosta enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş, ABD enflasyonunun seyri üzerinde önemli rol oynadı. Enerji endeksi aylık bazda yüzde 2,1 artarken, benzin fiyatları yüzde 3,9 yükseldi. Benzin fiyatlarındaki artış, aylık toplam enflasyondaki yükselişin üçte birinden fazlasını oluşturdu.
Enerji fiyatları son 12 aylık dönemde yüzde 16,3 yükseldi. Aynı dönemde benzin fiyatlarındaki artış ise yüzde 27,4'e ulaştı. Barınma endeksi ağustosta yüzde 0,3 yükseldi. Gıda fiyatlarında ise aylık bazda yüzde 0,1 artış görüldü.