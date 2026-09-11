Altının rüzgarı değişiyor mu? Geleceğini belirleyecek o veriler masada

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ABD’de TÜFE ağustosta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi. Piyasa beklentileri de enflasyonun ağustosta aylık yüzde 0,4 artacağı yönündeydi.

TÜFE, temmuz ayında ise aylık bazda yüzde 0,1 artış kaydetmişti.