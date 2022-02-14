Altını nasıl bozduracağız? Bilezik ne olacak? Yarım ve tam altın verip çeyrek altın alınacak
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yastık altı altınları sisteme kazandırma projesi nasıl işleyecek? Sisteme giren fiziki altın kuyumcu tarafından rafineriye teslim edilecek. Rafinajı yapılmış altın bankaya teslim edilecek. Bileziğini kuyumcuya götüren vatandaş karşılığını çeyrek ya da gram altın olarak alabilecek.
Yeni uygulamaya girecek vatandaşın yastıkaltında bulunan 5 bin ton altınının sisteme kazandırılmasına yönelik detaylar netleşiyor. Peki sistem nasıl işleyecek?.. Kuyumcu ya da bankaya bileziğini teslim edenler istediğinde gidip aynı bileziği geri alabilecek mi?.. Takısını teslim eden kişi geri almak istediğinde aynı model takıyı mı geri alacak yoksa başka takı mı verilecek? Çeyrek altını teslim eden kişi yine aynı şekilde çeyrek altın olarak geri alabilecek mi? Aradaki fiyat farkı ne olacak? Tam altın veren kişi kuyumcuya geri almaya gittiğinde tam altın mı çeyrek altın mı alacak?.. İşte yeni sistemle ilgili vatandaşın kafasındaki soruların cevapları...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 5 bin ton altının sisteme kazandırılması için devreye girecek yeni sistemi önceki gün açıklamıştı. Buna göre, fiziki altın, bankalar ve kuyumculara teslim edilebilecek. Vatandaş, ister bileziğini isterse de çeyrek altınını kuyumcuya götürecek. Vatandaşın fiziki altınını teslim ve çekim sürecinde mağduriyet yaşanmaması için rafineriler tarafından oluşturulacak teknolojik altyapı bankalar tarafından da doğrulama altyapıları ile desteklenecek.
Kuyumcu - rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat veya teyit sistemi oluşturulacak. Vatandaş fiziki altınını teslim ettiğinde isterse bankalarda bulunan altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının TL karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarım yapılmasını talep edebilecek.
Aktarım işlemi, anlaşmaya göre kuyumcu veya rafineri tarafından anlık olarak gerçekleştirecek. Vatandaş hesabına aktarım yapıldığına ilişkin bilgilendirme sistem tarafından sağlanacak. Böylece vatandaş kuyumcuda işlemini bitirmiş, fiziki altınını teslim etmiş ve bankaya altın veya TL olarak aktarmış olacak.