Altını nasıl bozduracağız? Bilezik ne olacak? Yarım ve tam altın verip çeyrek altın alınacak

Yeni uygulamaya girecek vatandaşın yastıkaltında bulunan 5 bin ton altınının sisteme kazandırılmasına yönelik detaylar netleşiyor. Peki sistem nasıl işleyecek?.. Kuyumcu ya da bankaya bileziğini teslim edenler istediğinde gidip aynı bileziği geri alabilecek mi?.. Takısını teslim eden kişi geri almak istediğinde aynı model takıyı mı geri alacak yoksa başka takı mı verilecek? Çeyrek altını teslim eden kişi yine aynı şekilde çeyrek altın olarak geri alabilecek mi? Aradaki fiyat farkı ne olacak? Tam altın veren kişi kuyumcuya geri almaya gittiğinde tam altın mı çeyrek altın mı alacak?.. İşte yeni sistemle ilgili vatandaşın kafasındaki soruların cevapları...