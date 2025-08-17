Altında yükseliş bekleyene kötü haber! İslam Memiş 'talep yok' dedi açıkladı: Bundan sonra...
Bu hafta yatırım araçlarından dolar ve avro kazandırdı. Altın ise geriledi. Peki beklenti ne yönde altında yükseliş olacak mı?İslam Memiş son iki haftadır altın tarafına talep olmadığını söyledi. İşte son rakamlar...
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. 24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 1,30 düşüşle 4 bin 390 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,30 azalışla 29 bin 660 liraya geriledi.
Gelişmelere bağlı olarak bir anda fırlayan altında yön merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ekol TV muhabiri Enes Arol'a tahminlerini açıkladı ve şunları kaydetti:
-Son iki haftadır altın tarafına bir talep yok. Aksine bozdurma yönünde bir talep var. Talep olmayışın da altın tarafındaki fiyatların gerilemesinde etkili olduğunu gözlemliyoruz.
"MİKTARA ODAKLAN"
-Bundan sonra altın fiyatlarında büyük bir yükseliş beklememek lazım. Dolayısıyla küçük yatırımcının fiyata değil miktara odaklanması lazım, almaya devam etmesi lazım.