Altında yeni rekor! Gram altın fiyatına bakın, İslam Memiş elinde altın olanlara tüyoyu verdi
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Merkez Bankalarının faiz kararları altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.Gram altın haftanın son işlem gününde 2 bin 800 lira sınırını aştı. Uzmanlar ne diyor? İşte altın piyasasında son rakamlar...
Altın fiyatlarında yeni yolculuk başladı. Güvenli liman altında yatırımcının yüzü gülmeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde rakamlar merak ediliyor.
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Haftanın son işlem gününde altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altında alış-satış fiyatları belli oldu.
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2.801,58 liradan alınan gram altının satış fiyatı 2.802,10 lira oldu.
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4.599,00 liradan alınan çeyrek altının satış fiyatı fiyatı 4.651,00 lira...
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