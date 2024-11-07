Altında şoke eden düşüş! İslam Memiş 'balon patladı' dedi, gram fiyatına bakın

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 656 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda ABD'deki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından karışık bir seyir izlenirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararı yatırımcıların odağına yerleşti.