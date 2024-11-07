Altında şoke eden düşüş! İslam Memiş 'balon patladı' dedi, gram fiyatına bakın
ABD'deki başkanlık seçimi altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Altın yeni günde kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Gram ve çeyrekte ilk rakamlar belli oldu.
Altın, haftalar sonra düşüş yaşadı. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 2 bin 925 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 2 bin 922 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 800 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 656 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda ABD'deki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından karışık bir seyir izlenirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararı yatırımcıların odağına yerleşti.