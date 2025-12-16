Altında olmaz denilen oldu! Kapalıçarşı tarihinde bir ilk yaşandı
Bankalarda fiziki altın satış fiyatı her zaman yüksek seyrederken kuyumcu ya da Kapalıçarşı fiyatları bankaların altında olurdu. Altın fiyatları sürekli rekor kırarken gözlerden kaçan detay karlılığı etkilemeye başladı. Fiziki altın satış fiyatları uzun zaman sonra banka fiyatının altına indi.
Yıl içerisinde yaşadığı yükselişler ile yatırımcısını sevindiren 'güvenli liman' altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) altın kararı sonrası büyük bir gel-git yaşamaya başladı.
Kasım ayında başlayan yeni uygulama ile TCMB, Türkiye'de üretilen altınların alımını durdurdu. Bu durum, üretilen fazla altının kontrolsüz şekilde piyasada dolaşıma sokulmasına neden olurken, arz fazlası nedeniyle banka ve piyasa fiyatları arasındaki ibre tamamen tersine döndü.
GÖRÜLMEYEN OLDU, KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATI BANKALARI SOLLADI
NTV'de yer alan habere göre, yurt içi piyasalarda artan arz ve yatırımcıların son haftalarda altına yönelik iştahının azalmasıyla birlikte satışa sunulan altınların büyük bölümü boşta kaldı.
Bu durum altın satışı gerçekleştiren bankaların gösterge kurunda sert bir düşüşe neden olurken, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez fiziki piyasaların kalbi olan Kapalıçarşı'daki altın fiyatları, bankalarda satılan altından daha pahalı hale geldi.