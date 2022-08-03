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Altında neler oluyor? Güne yükselişle başladı 3 Ağustos gram altın 1020 lira oldu

Altında neler oluyor? Güne yükselişle başladı 3 Ağustos gram altın 1020 lira oldu

Dün ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.016 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.020 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altında neler oluyor? Güne yükselişle başladı 3 Ağustos gram altın 1020 lira oldu

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının üzerinde 1.020 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.672 lira, Cumhuriyet altını da 6.840 liradan satılıyor.

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Altında neler oluyor? Güne yükselişle başladı 3 Ağustos gram altın 1020 lira oldu

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.767 dolardan işlem görüyor.

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Altında neler oluyor? Güne yükselişle başladı 3 Ağustos gram altın 1020 lira oldu

Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin jeopolitik riskleri artırdığını belirterek, altın fiyatlarının bu gelişmelerden destek bulduğunu ifade etti.

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Altında neler oluyor? Güne yükselişle başladı 3 Ağustos gram altın 1020 lira oldu

Söz konusu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olduğuna dikkati çeken analistler, konuyla ilgili haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını söyledi.

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