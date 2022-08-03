Altında neler oluyor? Güne yükselişle başladı 3 Ağustos gram altın 1020 lira oldu
Dün ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.016 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.020 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının üzerinde 1.020 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.672 lira, Cumhuriyet altını da 6.840 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.767 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin jeopolitik riskleri artırdığını belirterek, altın fiyatlarının bu gelişmelerden destek bulduğunu ifade etti.
Söz konusu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olduğuna dikkati çeken analistler, konuyla ilgili haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını söyledi.