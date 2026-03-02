BIST 13.346
Altında korkulan senaryoyu açıkladı: 'Bu rakam komik kalabilir'

Ekonomist Selçuk Geçer, İsrail-İran gerilimi sonrası yükselen ons altın için dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Hürmüz Boğazı riskine işaret eden Geçer, uzun süreli bir savaş ve stagflasyon senaryosunda 10 bin dolar seviyesinin dahi düşük kalabileceğini ifade etti.

İsrail ile İran arasında tırmanan savaş gerilimi, küresel piyasalarda dalgalanmayı artırırken ons altın 5.000 dolar seviyesinden 5.419 dolara kadar yükseldi.

Petrol ve diğer yatırım araçlarında da sert fiyat hareketleri görülürken yatırımcıların odağında güvenli liman varlıklar bulunuyor. Ekonomist Selçuk Geçer, Yeni Çağ gazetesinde kaleme aldığı yazısında altın fiyatları ve enerji piyasasına ilişkin çarpıcı öngörüler paylaştı.

Hürmüz Boğazı senaryosu
Geçer’e göre asıl kırılma noktası Hürmüz Boğazı. Boğazın kapanmasının yalnızca tanker trafiğini değil, küresel enerji arzını doğrudan etkileyeceğini belirten Geçer, böyle bir durumda petrol fiyatlarının 120–150 dolar bandına yükselebileceğini ifade etti.

