Altında ibre terse döndü! Altın alan yatırımcılar şokta
Ons altın gün içinde 4.211 dolardan 4.057 dolara gerileyerek yüzde 3,65 değer kaybetti. Gram altın da sabah 5.726 TL'den işlem görürken 224 TL düşerek 5.502 TL'ye indi.
ABD'de hükümet kapanmasının sona ermesi ve kritik ekonomik verilerin yeniden açıklanacak olması piyasaları hareketlendirirken, Fed'in aralık ayında faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 63'ten yüzde 49'a düştü
Küresel piyasalarda belirsizlik sürerken ons altında sert düşüş yaşandı.
