BIST 10.566
DOLAR 42,33
EURO 49,22
ALTIN 5.565,08

Altında ibre terse döndü! Altın alan yatırımcılar şokta

|
Ons altın gün içinde 4.211 dolardan 4.057 dolara gerileyerek yüzde 3,65 değer kaybetti. Gram altın da sabah 5.726 TL'den işlem görürken 224 TL düşerek 5.502 TL'ye indi.

ABD'de hükümet kapanmasının sona ermesi ve kritik ekonomik verilerin yeniden açıklanacak olması piyasaları hareketlendirirken, Fed'in aralık ayında faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 63'ten yüzde 49'a düştü

Küresel piyasalarda belirsizlik sürerken ons altında sert düşüş yaşandı. 

Sabah saatlerinde 4.211 dolara kadar yükselen ons altın, beklentilerin zayıflamasıyla yüzde 3,65 değer kaybederek 4.057 dolara geriledi. Gram altın da gün içinde 224 TL birden düştü.

Günün erken saatlerinde 4.211 dolar seviyesine tırmanan ons altın, piyasa beklentilerindeki zayıflama nedeniyle kazançlarını geri verdi. 

