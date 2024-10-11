Altında hızlı yükseliş sürüyor! Gram altın için yıl sonu tahmini bomba!
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Onstan aldığı destekle dünü yükselişle kapatan altın yeni güne de yine yükselişle başladı. Gram altın 3 bin liraya koşarken, yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 2 bin 890 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 2 bin 915 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 900 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kazanarak 2 bin 643 dolardan işlem görüyor.
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