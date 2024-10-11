BIST 9.044
DOLAR 34,29
EURO 37,55
ALTIN 2.912,40

Altında hızlı yükseliş sürüyor! Gram altın için yıl sonu tahmini bomba!

|
Altında hızlı yükseliş sürüyor! Gram altın için yıl sonu tahmini bomba!

Onstan aldığı destekle dünü yükselişle kapatan altın yeni güne de yine yükselişle başladı. Gram altın 3 bin liraya koşarken, yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor.

Altında hızlı yükseliş sürüyor! Gram altın için yıl sonu tahmini bomba!

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 2 bin 890 liradan tamamladı.

17
Altında hızlı yükseliş sürüyor! Gram altın için yıl sonu tahmini bomba!

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından  2 bin 915 lira seviyesinde bulunuyor. 

27
Altında hızlı yükseliş sürüyor! Gram altın için yıl sonu tahmini bomba!

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 900 liradan satılıyor.

37
Altında hızlı yükseliş sürüyor! Gram altın için yıl sonu tahmini bomba!

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kazanarak 2 bin 643 dolardan işlem görüyor.

47