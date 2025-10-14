Altında fırtına durmadı! Dev bankalar tahmin değiştirdi, uzman isim olay yaratacak yeni rakamı açıkladı

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Ekol TV yayınında değerlendirmelerini aktaran İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra artacak mı? Devam edecek mi altın? Ne olacak? Onu şöyle söyleyelim, öncelikle altının bu kadar fiyat artışına sebep olan birkaç tane etmen var. Bir tanesi, özellikle Trump'ın seçilmesiyle birlikte küresel ticarette çok ciddi riskler oluştu. Yani hem tarifeler yoluyla hem Trump'ın ani olarak farklı kararlar vermesiyle birlikte işte bu risk yatırımcıları aslına bakıldığında kıymetli metallere yönlendiriyor.Diğer taraftan Fed'in faiz indirimleri var. Diğer taraftan da son 10 yıldır merkez bankaları çok ciddi altın alımları yapıyor.