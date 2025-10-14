Altında fırtına durmadı! Dev bankalar tahmin değiştirdi, uzman isim olay yaratacak yeni rakamı açıkladı
Altın dur durak bilmiyor. Haftanın ikinci işlem gününe de rekorla başlayan ons altın 4 bin 177 dolarla rekor kırdı. Gram altın ise 5 bin 607 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gram cuma gününden bugüne kadar 300 lira artış yaşadı. Uzmanlar ne diyor? Bankalar tahminini değiştirdi.
Altın fiyatları kısa süreli bir geri çekilmenin ardından yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatlarında 13 Ekim 2025 itibarıyla tekrar rekorlar görüldü.
Gram altın yeni güne yüzde 1,4’lük artışla başlayarak 5 bin 600 liranın üzerine çıktı ve yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Cuma günü açılışta 5 bin 301 lira olan gram altın bugün 5 bin 620 liraya kadar çıkarak 300 liralık bir artış yaşadı. Şu sıralar 5 bin 565 lirada hareketleniyor.
ALTIN İÇİN YENİ REKOR TAHMİNİ
Bank of America ve Société Générale analistleri, altın fiyatlarının 2026 yılı sonuna kadar 5 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Standard Chartered ise 2026 için ortalama altın fiyatı tahminini 4 bin 488 dolara yükseltti.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Ekol TV yayınında değerlendirmelerini aktaran İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:
"Bundan sonra artacak mı? Devam edecek mi altın? Ne olacak? Onu şöyle söyleyelim, öncelikle altının bu kadar fiyat artışına sebep olan birkaç tane etmen var. Bir tanesi, özellikle Trump'ın seçilmesiyle birlikte küresel ticarette çok ciddi riskler oluştu. Yani hem tarifeler yoluyla hem Trump'ın ani olarak farklı kararlar vermesiyle birlikte işte bu risk yatırımcıları aslına bakıldığında kıymetli metallere yönlendiriyor.Diğer taraftan Fed'in faiz indirimleri var. Diğer taraftan da son 10 yıldır merkez bankaları çok ciddi altın alımları yapıyor.