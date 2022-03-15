Altında daha çok kazandıracak yeni sistem! Yol haritası belirlendi işte detaylar
Yastık altındaki birikimlerin sisteme kazandırılması için yol haritası belirlendi. Altın hesapları, dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilecek. 3 ve 6 ay ile 1 yıl vadeli hesap açılabilecek. İşte özellikle yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması ve sahiplerine de kazanç sağlaması için atılacak yeni adımlar ve yol haritasına ilişkin gelişmeler...
Merkez Bankası'nın "Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliği" dün yürürlüğe girdi. Fiziki altınların kabulü, altın hesaplarının dönüşümü ve vade sonu işlemlerinin detaylandırıldığı tebliğde, istisnalar da belirlendi.
Sisteme katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin işlem anında yetkili rafineriyle anlaşması olan bankalar nezdinde altın hesabının bulunması gerekiyor. Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler fiziki altınlarını, milyem değeri üzerinden hesaplanacak gram cinsinden has altın miktarını tespit etmek üzere yetkili kuyumcuya veya bankaya teslim edecek.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Altın kabul sistemi ile mutabakatı sağlanan has altın miktarı, bankadaki altın hesabına işlem anında yetkili rafineri veya banka aracılığıyla aktarılacak. Yetkili kuyumcu veya banka tarafından fiziki olarak teslim alınan altınlar işlenmek üzere yetkili rafineriye teslim edilecek. İşlenerek standart altına tamamlananlar ilgili barkaya fiziki olarak transfer edilecek.
3,6 ve 1 yıl vade
Talep durumunda hesaptaki has altın bakiyesi dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilerek 3, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilecek. Türk lirası mevduat veya katılma hesabına dönüştürülen altınlar, bankalarca dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası'na satılacak.