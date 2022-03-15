Altında daha çok kazandıracak yeni sistem! Yol haritası belirlendi işte detaylar

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Altın kabul sistemi ile mutabakatı sağlanan has altın miktarı, bankadaki altın hesabına işlem anında yetkili rafineri veya banka aracılığıyla aktarılacak. Yetkili kuyumcu veya banka tarafından fiziki olarak teslim alınan altınlar işlenmek üzere yetkili rafineriye teslim edilecek. İşlenerek standart altına tamamlananlar ilgili barkaya fiziki olarak transfer edilecek.