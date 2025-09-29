Altında bekleyen kazanacak! Haftaya rekorla başladı asıl bomba 2026'da çeyrek altın, gram altın...
Altın haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı. Ons altın 3 bin 819 doları gördü ve 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışa doğru ilerliyor. Çeyrek altın, gram altın fiyatı da merak ediliyor. Altın fiyatlarının 2026 yılında da parlamaya devam etmesi bekleniyor. Uzmanlara göre düzeltmeler gelecek fakat yükseliş sürecek. İşte altın piyasasında son durum....
Altın fiyatları dur durak bilmiyor. Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altının fiyatı 5 bin 100 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 8 bin 600 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 240 liradan satılıyor.
REKOR KIRDI
Cuma günü yüzde 0,3 yükselişle 3 bin 760 dolar seviyesinden kapanan altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 1,5 artışla 3 bin 815 dolardan satılıyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) ekimde gevşemesini sürdüreceğine yönelik güçlü fiyatlamalar, merkez bankalarının altın talebi ve ABD'deki bütçe konusundaki anlaşmazlıklardan destek bulan ons altın bugün 3 bin 819,78 dolarla rekor tazeledi.
YÜZDE 43 KAZANDIRDI
Yılın başından bu yana rekor seviyesini 3 bin 791 dolara çıkaran altının onsu, bu dönemde yatırımcısına yaklaşık yüzde 43 kazandırdı. Ons altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışa doğru ilerliyor. Altının onsu 1979 yılında yatırımcısına yüzde 126,5 kazandırmıştı.