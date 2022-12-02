Altın zincirlerini kırdı bu ay altın alan kazanacak! 2 Aralık 2022 gram altın fiyatı 1070'in üstünde
Bugün gram altın saat 09.30 itibariyle 1077 liradan satılıyor. Altın fiyatlarında 1 Aralık itibariyle müthiş bir yükseliş yaşanmıştı. Para ve altın uzmanı İslam Memiş, bu yükselişin devam edeceği görüşünde. Altın alınır mı satılır mı diye merak edenler için de tavsiyesini verdi. 8 ay sonra fırlayan altın fiyatları ve uzman görüşleri:
1 Aralık perşembe günü altın ve gümüş zincirlerini kırıp hızlı bir yükselişe geçti. 8 aydır baskılanan altın fiyatları dün 1070 liranın üstüne çıktı. Aralık ayı içinde altın fiyatlarında yeni rekorlar bekleniyor. Bugün gram altın saat 09.30 itibariyle 1077 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatı 1.763 lirada... Altındaki bu yükseliş satın için fırsat sunsa da uzmanlardan 'sakın satmayın' uyarısı geldi. Aralık ayı içinde altın fiyatlarında yeni rekorlar bekleniyor. İşte altın için beklenen rakam:
2 Aralık 2022 gününe altın fiyatları 1077 liradan başladı. Dün zincirlerini kırıp büyük bir yükseliş gösteren altın fiyatlarında haftanın son gününde bir durulma gözleniyor. Altın fiyatlarında uzmanlara göre artık düşüş olmayacak, aksine Aralık ayı içinde altın yeni rekorlar kıracak. Bugün saat 09.30 itibariyle altın, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları söyle:
ALTIN/ONS : 1.803,90
ALTIN/GR SPOT : 1.078,44
CUMHURİYET ALTINI : 7.031
ZİYNET ALTINI : 7.031,40
GRAM ALTIN : 1.083,59
ÇEYREK ALTIN : 1.763,24
YARIM ALTIN : 3.526,49
ATA ALTIN: 7.277,08
14 AYAR BİLEZİK GRAMI : 709,33
22 AYAR BİLEZİK GRAMI : 1.044,41
GREMSE ALTIN : 17.626,00
Altın bu fiyattan satılır mı?
Altının gramı hızlı bir yükseliş gösterirken, yatırımcısı bunu satış için fırsat olarak kullanabilir. Ancak altın uzmanı İslam Memiş "Satış için acele etmemek gerek!" uyarısında bulundu. İslam Memiş'in altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişe ilişkin analizi şöyle:
-Sekiz ay baskılanan altın, gümüş fiyatları ve pariteler zincirlerini kırdı. Kasım ayında yükselişine başlayan enstrümanlarda yeni zirveler yolda. Daha önce belirttiğim gibi yılın son çeyreği, ilk çeyreği gibi olabilir.
Altın fiyatları ne kadar olur?
-Altının gram fiyatında bin 90 lira, ons altında bin 830 dolar, gümüş gramda 13,65 lira, ons gümüşte 23,05 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğim. EUR/USD paritesinde 1,06, GBP/USD paritesinde 1,2350 seviyelerini direnç seviyeleri olarak takip edeceğim.