Altın zincirlerini kırdı bu ay altın alan kazanacak! 2 Aralık 2022 gram altın fiyatı 1070'in üstünde

Altın bu fiyattan satılır mı?

Altının gramı hızlı bir yükseliş gösterirken, yatırımcısı bunu satış için fırsat olarak kullanabilir. Ancak altın uzmanı İslam Memiş "Satış için acele etmemek gerek!" uyarısında bulundu. İslam Memiş'in altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişe ilişkin analizi şöyle:

-Sekiz ay baskılanan altın, gümüş fiyatları ve pariteler zincirlerini kırdı. Kasım ayında yükselişine başlayan enstrümanlarda yeni zirveler yolda. Daha önce belirttiğim gibi yılın son çeyreği, ilk çeyreği gibi olabilir.