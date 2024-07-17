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Altın yükseliyor! Gram altın o rakamı test etti, İslam Memiş'ten 'fırtınaya hazır olun' uyarısı

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Altın yükseliyor! Gram altın o rakamı test etti, İslam Memiş'ten 'fırtınaya hazır olun' uyarısı

Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son rakamları merak ediyor. Gram altında yükseliş devam ediyor mu? Uzmanların Temmuz uyarısı vardı şimdi ne olacak? İşte altın piyasası...

Altın yükseliyor! Gram altın o rakamı test etti, İslam Memiş'ten 'fırtınaya hazır olun' uyarısı

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel 2 bin 590 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü  2 bin 570 liradan tamamladı.

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Altın yükseliyor! Gram altın o rakamı test etti, İslam Memiş'ten 'fırtınaya hazır olun' uyarısı

Bugün de yükseliş var. Altının gram fiyatı 2 bin 590 lira seviyesinde bulunuyor. 

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Altın yükseliyor! Gram altın o rakamı test etti, İslam Memiş'ten 'fırtınaya hazır olun' uyarısı

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 920 liradan satılıyor.

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Altın yükseliyor! Gram altın o rakamı test etti, İslam Memiş'ten 'fırtınaya hazır olun' uyarısı

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,60 üzerinde 2 bin 436 dolardan işlem görüyor.

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