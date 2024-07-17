Altın yükseliyor! Gram altın o rakamı test etti, İslam Memiş'ten 'fırtınaya hazır olun' uyarısı
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Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son rakamları merak ediyor. Gram altında yükseliş devam ediyor mu? Uzmanların Temmuz uyarısı vardı şimdi ne olacak? İşte altın piyasası...
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel 2 bin 590 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü 2 bin 570 liradan tamamladı.
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Bugün de yükseliş var. Altının gram fiyatı 2 bin 590 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 920 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,60 üzerinde 2 bin 436 dolardan işlem görüyor.
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