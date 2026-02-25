Altın yeniden yükselişe geçti Mehmet Ali Yıldırımtürk kritik seviyeyi açıkladı! "Kısa süre içinde..."

Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü 7 bin 276,7 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 7 bin 323 lira seviyesinde bulunuyor.Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 340 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 950 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,5 artışla 5 bin 191 dolardan işlem görüyor.