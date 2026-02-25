Altın yeniden yükselişe geçti Mehmet Ali Yıldırımtürk kritik seviyeyi açıkladı! "Kısa süre içinde..."
ABD-İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Güne yükselişle başlayan gram altın 7 bin liranın üzerinde işlem görüyor.Uzmanlar yükseliş için ne diyor? İşte altın piyasasında son durum...
Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü 7 bin 276,7 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 7 bin 323 lira seviyesinde bulunuyor.Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 340 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 950 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,5 artışla 5 bin 191 dolardan işlem görüyor.
ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle altın fiyatları yükselirken Çin'de Ay Yeni Yılı tatilinin sona ermesi de altına destek verdi.
Özellikle ABD-İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Analistler, güvenli liman varlıklara talebin artabileceğini söyledi.
Uzman isim Mehmet Ali Yıldırımtürk altın fiyatlarına yönelik değerlendirmede bulundu. Yıldırımtürk, "Altında 5 bin 250 dolar seviyeleri geçilirse 5 bin 400'lere taşıyabilir kısa süre içinde. Gerilemelerde de 5 binin altında kalamayacak gibi duruyor" dedi.