"Altın yatırımcısını hiç üzmedi" diyen İslam Memiş'in 2022 yılı tavsiyeleri bomba! "Yatırım yapın yükselecek"
'Gram altın 1450 lira olacak' tahminiyle dikkat çeken ekonomist İslam Memiş, " FED’de altını baskılamak için sürekli faiz artırım politikası uygulayacak. Altın ile dolar arasında böyle bir savaş olacak" dedi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten, 2022 piyasaları için dikkat çeken açıklamalar geldi. Memiş altın fiyatlarındaki 1450 lira tahminini de bir kez daha hatırlattı ve şunları söyledi:
2021 yılında altının ons tarafı çok kötüydü. 2022 yılında FED ile altın arasında bir savaş başlayacak. Enflasyonu fiyatlamak isteyen bir ons altın olacak.
Yatırımcılar sürekli altın almak isteyecek, çünkü enflasyonun sürekli yükseldiğini görecekler. FED’de altını baskılamak için sürekli faiz artırım politikası uygulayacak. Altın ile dolar arasında böyle bir savaş olacak.
Ben 2022 yılı içerisinde altının ons fiyatının 1960 hatta 2000 dolar seviyelerini test edilme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum.