Altın yatırımcısına uyarı! Covid aşısının adı yetti, altın fiyatları düştü

Dünya genelinde güvenli bir liman olarak bilinen altın, revaçta olan yatırım araçları arasında yer alıyor. Korona virüs aşı haberlerinden etkilenen altın piyasasında, geçen aya göre yüzde 15 düşüş yaşandı. Kuyumcular Odası Başkan Vekili Halil Kayaer, 1 ay önce yükselişte olan altın fiyatlarının, şimdilerde ise gerilediğini kaydederek, "Bundan 1 ay önce döviz ve altın tavan yapmıştı. O dönemden sonra bayağı bir gerileme oldu. 1 aylık süre içinde yüzde 15’lik düşüş var. Düşüşte, virüse karşı bulunan aşının etkisi oldu" dedi.