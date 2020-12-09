Altın yatırımcısına uyarı! Covid aşısının adı yetti, altın fiyatları düştü
Antalya Kuyumcular Odası Başkan Vekili Halil Kayaer, yükselişte olan altının aşının bulunmasının ardından düşüşe geçtiğini belirterek, geçtiğimiz aya oranla yüzde 15'lik kayıp yaşandığını ifade etti. Kayaer, altının uzun vadede kazandırdığını söyledi ve "Yıl içerisinde düşüşler, yükselişler olur. Ama bu zamana kadar altın yatırımcı hep kazanmıştır" dedi.
Dünya genelinde güvenli bir liman olarak bilinen altın, revaçta olan yatırım araçları arasında yer alıyor. Korona virüs aşı haberlerinden etkilenen altın piyasasında, geçen aya göre yüzde 15 düşüş yaşandı. Kuyumcular Odası Başkan Vekili Halil Kayaer, 1 ay önce yükselişte olan altın fiyatlarının, şimdilerde ise gerilediğini kaydederek, "Bundan 1 ay önce döviz ve altın tavan yapmıştı. O dönemden sonra bayağı bir gerileme oldu. 1 aylık süre içinde yüzde 15’lik düşüş var. Düşüşte, virüse karşı bulunan aşının etkisi oldu" dedi.
Pandemi döneminde yaşanan belirsizlik sebebiyle yatırımcıların altına yöneldiğine değinen Kayaer, altının güvenli bir liman olarak görüldüğünü, dolayısıyla yatırımcılardan da yoğun talep gördüğünü dile getirdi. Altının dünya genelinde ons bazında çok yükseldiğini kaydeden Kayaer, şu ifadeleri kullandı:
"Hastalıkla ilgili aşı bulununca altın değerini kaybetti. Tüm dünyada zirvedeydi. Ülkemizde doların yüksek olması nedeniyle altın yükselişteydi. Yatırımcılar pandemi döneminde müthiş şekilde altına yönlendi. Bütün iyimserlikler yavaş yavaş açıklanmaya başlayınca altın düşüşe geçti. Yükselişte olduğu dönemde büyük yatırımlar yapan vatandaşlar oldu. Hepsinin şuan için yüzde 15’lik kayıpları var ama ellerinden altını da çıkaramıyorlar.
"Altın yatırımcı hep kazanmıştır"
Altına yatırım yapmak isteyenlere, ‘bu sabır işidir. 1-2 aylık yatırım amaçlı düşünüyorsanız, düşünmeyin’ diyerek uyarıda bulunuruz. Altın her zaman uzun vadede kazandırır. Yıl içerisinde düşüşler, yükselişler olur. Ama bu zamana kadar altın yatırımcı hep kazanmıştır"