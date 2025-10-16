Altın yatırımcısına şok uyarı! İslam Memiş 'artık beklemeye gerek yok' dedi
Altın fiyatları her gün rekora koşuyor. Piyasadaki anormal yükseliş yatırımcıyı da uzmanları da şaşırtıyor. Finans Analisti İslam Memiş, elinde altın olan yatırımcılara ve altın almak isteyen nakit sahiplerine seslendi. İşte Memiş'in uyarıları...
Piyasalarda çok sert iniş ve çıkışlar var. Bir televizyon yayınına bağlanan Finans Uzmanı İslam Memiş, bunun manipülasyon piyasası olduğunu vurgulayarak yatırımcılara kritik hatırlatmalarda bulundu.
"Benim nazarımda bir manipülasyon piyasası var şu an karşımızda. Ortada malum bir savaş yok, buna rağmen altın her gün yeni bir rekor denemesine devam ediyor. Özellikle 2025 yılının Nisan ayında 2026 yılının ilk yarısına kadar 4.250 dolar öngörümü kamuoyuyla paylaşmıştım. Daha yıl bitmeden, yılın son çeyreğinde bu rakamlar geldi ve şu anda 4.200 dolar seviyesinde olan ons altın daha ne kadar yükselecek, belirsizlik devam ediyor. O yüzden bir trend çizgisi yok altın tarafında" dedi.
ELİNDE ALTIN OLAN YATIRIMCI NE YAPSIN?
Elinde altın ya da gümüş bulunan yatırımcının, eğer nakde ihtiyacı yoksa pozisyonunu koruması gerektiğini vurgulayan Memiş, bu seviyeden yeni alım yapacak yatırımcıların çok dikkatli düşünmesi gerektiğinin altını çizdi.
Daha önce Kasım ayına kadar bu yükselişlerin süreceğini belirten Memiş, "Ara ara geri çekilmelerin alım fırsatı olacağını söylemiştim. Şu an bu öngörüm devam etmekle birlikte Kasım ayını artık beklememek gerektiğini düşünüyorum" dedi.