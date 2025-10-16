Altın yatırımcısına şok uyarı! İslam Memiş 'artık beklemeye gerek yok' dedi

"Benim nazarımda bir manipülasyon piyasası var şu an karşımızda. Ortada malum bir savaş yok, buna rağmen altın her gün yeni bir rekor denemesine devam ediyor. Özellikle 2025 yılının Nisan ayında 2026 yılının ilk yarısına kadar 4.250 dolar öngörümü kamuoyuyla paylaşmıştım. Daha yıl bitmeden, yılın son çeyreğinde bu rakamlar geldi ve şu anda 4.200 dolar seviyesinde olan ons altın daha ne kadar yükselecek, belirsizlik devam ediyor. O yüzden bir trend çizgisi yok altın tarafında" dedi.