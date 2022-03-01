Altın yatırımcısı dikkat! 1 Mart fiyatlar yükseliyor rakamlara bakın
1 Mart haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları belli oldu. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 852 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1400 lirayı aştı.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 yükselişle 850 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugün saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 852 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.401 lira, Cumhuriyet altını da 5.708 liradan satılıyor.
Dün yüzde 1,2 değer kazanan ons altın fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 düşüşle 1.907 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, emtia piyasaları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Dün, iki ülke yetkilileri Ukrayna'nın Belarus sınırında görüşürken, görüşmeden olumlu bir sonuç alınamadı.