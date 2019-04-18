Altın ve yakut işlemeli halı! Servet değerinde antika bulundu

Sorgulanmak üzere karakola götürülen şüphelilere, 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu, 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefetten işlem yapılarak gözaltına alındılar. Gözaltına alınan şüphelilerin karakolda sorguları devam ediyor.