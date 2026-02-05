Altın ve gümüş fiyatı şok yarattı resmen çakıldı! İslam Memiş ' yıl boyunca, her ay" diyerek kritik uyarı yaptı
Haftanın yeni işlem gününde altın ve gümüş fiyatları tepetaklak oldu. Gram altın, ons fiyatındaki gerilemeye paralel olarak değer kaybederken, gümüşte yaşanan yüzde 15’lik tarihi kayıp piyasalarda şok etkisi yarattı.Küçük yatırımcı fiyatlar karşısında tedirgin. İslam Memiş bakın ne diyor
Gram altın, dün günü 6 bin 918 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın bin 864 lira seviyesinde bulunuyor.Çeyrek altın 11 bin 680 liradan, cumhuriyet altını ise 46 bin 800 liradan satılıyor. Altının onsu 4 bin 913 dolardan işlem görüyor.2025 yılında yüksek kar getiren gümüş, küçük yatırımcıyı tedirgin ediyor.Gümüşün onsu da yüzde 10,3 düşüşle 78,5 dolarda seyrediyor.
Yeni günde gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi. Dolar endeksindeki yükselişle, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalacağına yönelik işaretler kıymetli metallere talebin azalmasına neden oluyor.
PİYASADA ALTIN KALMADI
Fiziki altın tarafında şu anda ciddi sıkıntılar olduğundan bahseden Piyasa Uzmanı İslam Memiş şunları kaydetti:
-Kapalıçarşı’da 1 gram altın yok Sanırım bu hafta olmayacak Ancak sorun şu ki, 10 bin $ işçilik var fiziki altına Bence yatırımcıların sakin olması gerek Ne düşüş ne de yükseliş bitti Manipülasyon piyasası devam ediyor Bu ortamda kimin malına 10 bin $ işçilik veriyorsunuz? Bu işçilikler size zarar yazıyor. Yatırımcı psikolojisi ve finansal okuryazarlığın önemli olduğu bir süreç. 2026’da altın ve gümüşden para kazanmak yerine var olana sahip çıkmak daha önemli olacak. Spekülasyon yaparak soyacaklar! Yıl boyunca her ay.