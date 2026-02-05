Altın ve gümüş fiyatı şok yarattı resmen çakıldı! İslam Memiş ' yıl boyunca, her ay" diyerek kritik uyarı yaptı

-Kapalıçarşı’da 1 gram altın yok Sanırım bu hafta olmayacak Ancak sorun şu ki, 10 bin $ işçilik var fiziki altına Bence yatırımcıların sakin olması gerek Ne düşüş ne de yükseliş bitti Manipülasyon piyasası devam ediyor Bu ortamda kimin malına 10 bin $ işçilik veriyorsunuz? Bu işçilikler size zarar yazıyor. Yatırımcı psikolojisi ve finansal okuryazarlığın önemli olduğu bir süreç. 2026’da altın ve gümüşden para kazanmak yerine var olana sahip çıkmak daha önemli olacak. Spekülasyon yaparak soyacaklar! Yıl boyunca her ay.