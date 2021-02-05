Altın ve doları tahtından indirdi! Gümüş fiyatları daha da yükselir mi gümüş alma zamanı mı?
Altın ve dolar düşerken gümüş fiyatları yükselişe geçti. Altın ve dolar yatırımcısı yeni yatırımlara yönelince gümüş fiyatları fırladı. Gümüşteki yükseliş devam eder mi? Gümüşe yatırım yapmak için uygun zaman mı? Gümüş fiyatlarının yükselmesiyle elektrikli otomobilin ne alakası var? İşte cevapları...
Yatırımcıyı son dönemde altın ve dolar üzdü. Altın 2020 yılının son aylarında başlayan düşüş trendini 2021'de de sürdürdü. Altının ons fiyatı yüzde 6’nın üzerinde değer kaybederken, altın fiyatları yaklaşık yüzde 10 geriledi. Atından kaçan yatırımcı alternati olarak gümüşe yöneldi. Böyle olunca da 2020 yılında gram gümüş fiyatları yüzde 84 artarken, ons gümüş yaklaşık yüzde 48 primlendi. Gümüş fiyatlarının yükselmesinin bir başka nedeni ise elektrikli otomobil üretiminin artması oldu. Gümüşteki yükseliş devam eder mi? Gümüşe yatırım yapmak için uygun zaman mı? Gümüş fiyatlarının yükselmesiyle elektrikli otomobilin ne alakası var? İşte cevapları...
Altın fiyatları düşüşünü sürdürdü. Ons altın fiyatları 1800 dolar kritik seviyesinin altını görürken, gram altın ise 408 liraya kadar geriledi. Gram altın en son 22 Temmuz tarihinde 403 lirayı görmüştü. Altın fiyatları için zayıf seyrin sürmesi, güvenli liman seven yatırımcıları yeni getiri arayışına itti.
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, gümüş talebinde yüzde 100'den daha fazla bir artış olduğunu belirterek, getiri anlamında altını tahtından ettiğini ifade etti. Uzman isim gümüş beklentilerini açıklayarak, yatırımcılar için önemli açıklamalarda bulundu.
2020'de altın ne kadar kazandırdı?
Ons altın fiyatları 2020 yılına 1517 dolar seviyesinde başlarken, yılı 1900 dolar seviyesinde kapattı. Bu dönemde ons yatırımcısına yaklaşık yüzde 25'lik bir getiri sundu. Gram altın fiyatları, 2020 yılına 290 liradan giriş yaparken, 2020 döneminde gram altın 164 liralık getiriyle yaklaşık yüzde 56'lık bir kazanç sundu.