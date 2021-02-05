Altın ve doları tahtından indirdi! Gümüş fiyatları daha da yükselir mi gümüş alma zamanı mı?

Yatırımcıyı son dönemde altın ve dolar üzdü. Altın 2020 yılının son aylarında başlayan düşüş trendini 2021'de de sürdürdü. Altının ons fiyatı yüzde 6’nın üzerinde değer kaybederken, altın fiyatları yaklaşık yüzde 10 geriledi. Atından kaçan yatırımcı alternati olarak gümüşe yöneldi. Böyle olunca da 2020 yılında gram gümüş fiyatları yüzde 84 artarken, ons gümüş yaklaşık yüzde 48 primlendi. Gümüş fiyatlarının yükselmesinin bir başka nedeni ise elektrikli otomobil üretiminin artması oldu. Gümüşteki yükseliş devam eder mi? Gümüşe yatırım yapmak için uygun zaman mı? Gümüş fiyatlarının yükselmesiyle elektrikli otomobilin ne alakası var? İşte cevapları...