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Altın tekrar düşüşe geçti! Düşüşün nedeni ne?

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Altın tekrar düşüşe geçti! Düşüşün nedeni ne?

Günün başlangıcında altın fiyatları yükselişini 4. güne taşımıştı. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde Euro Bölgesi'ndeki PMI verilerinin daralmaya işaret etmesi sonrası doların güçlenmesi sonucunda; altın fiyatları geriledi.

Altın tekrar düşüşe geçti! Düşüşün nedeni ne? - Resim: 1

Altın fiyatları yükselen dolar karşısında yine düşüş yaşadı.

Euro Bölgesi'ndeki PMI verilerinin daralma sinyali vermesi dolara güç kazandırdı.

Güçlenen dolar karşısında altın gerilemeye başladı.

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Altın tekrar düşüşe geçti! Düşüşün nedeni ne? - Resim: 2

ABD VERGİ İNDİRİMİ TASARISI

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in yıllar sonra ABD’nin notunu düşürmesinin yankıları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump vergi indirimi tasarısının yürürlüğe girmesini istiyor.

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Altın tekrar düşüşe geçti! Düşüşün nedeni ne? - Resim: 3

ABD’nin halihazırda sorunlu olan bütçe açığını artıracak hamle olan vergi indirimi tasarısı yakından takip ediliyor.

Altın fiyatları da bu gelişmeler doğrultusunda kendisine yön buluyor.

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Altın tekrar düşüşe geçti! Düşüşün nedeni ne? - Resim: 4

ONS ALTIN

Ons altın güne 3 bin 377 dolardan başladı. Şu sıralar 3 bin 297 dolardan işlem geçiyor.

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