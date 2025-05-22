Altın tekrar düşüşe geçti! Düşüşün nedeni ne?
Günün başlangıcında altın fiyatları yükselişini 4. güne taşımıştı. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde Euro Bölgesi'ndeki PMI verilerinin daralmaya işaret etmesi sonrası doların güçlenmesi sonucunda; altın fiyatları geriledi.
Altın fiyatları yükselen dolar karşısında yine düşüş yaşadı.
Euro Bölgesi'ndeki PMI verilerinin daralma sinyali vermesi dolara güç kazandırdı.
Güçlenen dolar karşısında altın gerilemeye başladı.
ABD VERGİ İNDİRİMİ TASARISI
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in yıllar sonra ABD’nin notunu düşürmesinin yankıları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump vergi indirimi tasarısının yürürlüğe girmesini istiyor.
ABD’nin halihazırda sorunlu olan bütçe açığını artıracak hamle olan vergi indirimi tasarısı yakından takip ediliyor.
Altın fiyatları da bu gelişmeler doğrultusunda kendisine yön buluyor.
ONS ALTIN
Ons altın güne 3 bin 377 dolardan başladı. Şu sıralar 3 bin 297 dolardan işlem geçiyor.