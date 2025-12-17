ALTIN S1 altını solladı! Gram altınla arasındaki farka bakın, yatırımcıların yeni gözdesi
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında halka arz edilen ALTIN S1 sertifikaları serbest piyasadaki altın fiyatlarını solladı.Piyasa 500 milyon adet sertifika bulunmasından dolayı fiyatlar her geçen gün artıyor.
Altın kuyumculardan fiziken, bankalar üzerinde kaydi olarak alınıp satılabiliyor. 2022 yılından bu yana ise sertifika olarak borsada işlem görüyor.
ALTINDAN DAHA DEĞERLİ OLDU
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre ALTIN S1 sertifikası altından daha değerli duruma geldi. Piyasa 500 milyon adet sertifika bulunmasından dolayı fiyatlar her geçen gün artıyor.
Gram altın yaklaşık 5 bin 900 lirayken 1 grama ulaşmak için alınan 100 ALTIN S1 sertifikasının değeri 8 bin 530 liraya yaklaştı. Başka bir deyişle ALTIN S1 altından daha değerli duruma geldi ve aradaki fark yüzde 45'e yaklaştı.
ALTIN S1 sertifikasının fiyatlarının gram altınla eşanlı fiyatlanması için Darphane'nin yeni arzda bulunması gerekiyor.