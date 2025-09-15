Altın resmen parlıyor! Gram ve çeyrek fiyatı uçtu, asıl bomba 2026 yılında
Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı rekorlarla kapattı. Yeni haftaya da yükselişle başlayan altın fiyatları araştırılıyor. Uzmanların tahminine göre altın 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında da parlamaya devam edecek. İşte yeni haftada altın piyasası...
Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 4 bin 845,5 liradan tamamladı. Haftaya yatay başlayan altının gram fiyatı 4 bin 846 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 8 bin 117 liradan, Cumhuriyet altını 32 bin 718 liradan satılıyor. Altının onsu güne yatay başlamasının ardından önceki kapanışın hemen altında 3 bin 643 dolardan işlem görüyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının bu hafta varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
2026 yılında gram altın 6 bin lira
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Gram altın tarafında 4900 lira seviyesinin altında sarkmalarda 4850, devamında 4800 TL gibi destek seviyeleri var. Buraları bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Artık 5000 TL kapısı çalındı. Artık biz bu yılı bitirdik. 2026 yılında gram altın tarafında 6000, devamında 6350 gibi rakamlara odaklandık. Ons altında 4000, devamında 4250 dolar gibi rakamlara odaklandık” dedi.