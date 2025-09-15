Altın resmen parlıyor! Gram ve çeyrek fiyatı uçtu, asıl bomba 2026 yılında

2026 yılında gram altın 6 bin lira

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Gram altın tarafında 4900 lira seviyesinin altında sarkmalarda 4850, devamında 4800 TL gibi destek seviyeleri var. Buraları bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Artık 5000 TL kapısı çalındı. Artık biz bu yılı bitirdik. 2026 yılında gram altın tarafında 6000, devamında 6350 gibi rakamlara odaklandık. Ons altında 4000, devamında 4250 dolar gibi rakamlara odaklandık” dedi.