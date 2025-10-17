Altın resmen coştu! İslam Memiş'ten yatırımcıyı şoke eden uyarı 'Mutlaka bu olacak'

Altın fiyatları mutlaka bir yerde durulacak, yataya bağlayacak veya kâr satışları gelecektir. Fiyatlar artık öngörülemeyen bir şekilde ilerlediği için bir manipülasyon piyasası oluştu. Hem kripto para piyasasında hem küresel borsalarda hem de altın-gümüş gibi değerli metallerde artık öngörülemeyen bir süreç var karşımızda.