Altın resmen coştu! İslam Memiş'ten yatırımcıyı şoke eden uyarı 'Mutlaka bu olacak'
Altın fiyatları aldı başını gitti. Yıl sonu için yapılan tahminler şimdiden gerçekleşti. Uzmanlar yükselişi 'anormal' olarak değerlendiriyor. Yatımcı ise daha da yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Güvenli liman altın için çok çeşitli değerlendirmeler yapılıyor.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'mutlaka' diyerek uyarıda bulundu.
Gram altın fiyatları 6.000 TL seviyesine dayanırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki hareketliliği değerlendirdi.Altın fiyatlarındaki öngörülemez artışla birlikte bir manipülasyon piyasası oluştuğunu aktaran Memiş, "Mutlaka önümüzdeki haftalarda veya aylarda tersine bir dönüş olacaktır" dedi.
ALTIN ALINIR MI?
Bir televizyon kanalında konuşan Memiş, "Altın almak isteyen yatırımcı için bugünlerde iyi bir zaman mı? Bence değil. Çünkü teknik bir düzeltme yapmadan bu yükseliş trendi devam ediyor" sözleriyle yatırımcıları uyardı. Memiş'in açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:
"Altın fiyatları dokuz haftadır soluksuz bir şekilde teknik düzeltme yapmadan yükselişine devam ediyor. Ons altın tarafında 4.200 dolar seviyesinin üzerine ataklar gözlemliyoruz. Yine gram altın serbest piyasalarda 5.800 lira seviyesinin üzerinde.
Altın fiyatları mutlaka bir yerde durulacak, yataya bağlayacak veya kâr satışları gelecektir. Fiyatlar artık öngörülemeyen bir şekilde ilerlediği için bir manipülasyon piyasası oluştu. Hem kripto para piyasasında hem küresel borsalarda hem de altın-gümüş gibi değerli metallerde artık öngörülemeyen bir süreç var karşımızda.