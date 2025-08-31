Altın rekora doymuyor! Dev bankaların bomba tahminleri ortaya çıktı
Altın bu haftanın en çok kazandıranı oldu. 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,20 artışla 4 bin 537,48 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 3,17 yükselişle 30 bin 651 liraya çıktı. Yatırımcılar yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken, bankacılık devlerinin açıklamaları dikkat çekti.
Küresel piyasalarda altın yönünü yukarı çevirdi. Nisandan beri karışık seyir sergileyen ons altın, 3 bin 430 dolar seviyesine ulaştı. Yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını desteklerken, bankacılık devleri yeni tahminlerini sıraladı.
Altının gram fiyatı bugün 4 bin 536 liradan alıcı buluyor. çeyrek altın 7.460, yarım altın 14.919 liradan alıcı buluyor. İşte bankların altın tahmini
Morgan Stanley, zayıflayan dolar ve enflasyon risklerini gerekçe göstererek 2025'in son çeyreği için altın tahminini 3 bin 800 dolara yükseltti.
Goldman Sachs, baz senaryosunda 2025 sonunda 3 bin 700 dolar, 2026 ortasında ise 4 bin dolar öngörüyor. Resesyon halinde fiyatların 3 bin 880 dolar, daha uç senaryolarda ise 4 bin 500 dolara ulaşabileceği belirtiliyor.