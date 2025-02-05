Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Son rakamlara bakın çeyrek, gram ne kadar oldu?
Anadolu Ajansı
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Altın fiyatları, artan belirsizliklerin etkisiyle rekor üzerine rekor kırıyor. Ons altın 2 bin 861 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. İşte altın piyasasında son durum...
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 303 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 570 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı, yeni günde de rekorunu tazeleyerek, yüzde 0,50 primle şu sıralar 2 bin 857 dolar seviyesinde seyrediyor.
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Varlık fiyatları bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir izliyor.
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