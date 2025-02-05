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Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Son rakamlara bakın çeyrek, gram ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Son rakamlara bakın çeyrek, gram ne kadar oldu?

Altın fiyatları, artan belirsizliklerin etkisiyle rekor üzerine rekor kırıyor. Ons altın 2 bin 861 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. İşte altın piyasasında son durum...

Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Son rakamlara bakın çeyrek, gram ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 303 lira seviyesinde bulunuyor. 

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Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Son rakamlara bakın çeyrek, gram ne kadar oldu?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 570 liradan satılıyor.

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Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Son rakamlara bakın çeyrek, gram ne kadar oldu?

Altının ons fiyatı, yeni günde de rekorunu tazeleyerek, yüzde 0,50 primle şu sıralar 2 bin 857 dolar seviyesinde seyrediyor.

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Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Son rakamlara bakın çeyrek, gram ne kadar oldu?

Varlık fiyatları bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir izliyor. 

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