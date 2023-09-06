Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7-14 Ekim arasında düzenlenecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak ve Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyiciyle buluşacak 10 film belli oldu.
14 kategoride Altın Portakal Ödülleri'nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak 10 film, Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.
Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyici karşısına çıkacak yarışma filmlerinden 8x8, Bildiğin Gibi Değil, Hayat, Kurban ve Zamanımızın Bir Kahramanı aynı zamanda dünya ilk gösterimlerini Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapacak.
Festivalde ilk filmlerini gerçekleştiren yönetmenlerin aday olabildiği Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü için ise Beraber, Yurt ve Zamanımızın Bir Kahramanı filmleri değerlendirilecek.
Toplam ödül 945 bin TL
Demet Akbağ'ın başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, toplam 945 bin TL tutarındaki ödüllerin sahiplerini belirleyecek.
Geçen yıl olduğu gibi Film Yönetmenleri Derneği jürisi Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü'nü, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi de SİYAD En İyi Film Ödülü'nün sahibini belirleyecek.
Ödüller 14 Ekim akşamı düzenlenecek Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak.