Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyici karşısına çıkacak yarışma filmlerinden 8x8, Bildiğin Gibi Değil, Hayat, Kurban ve Zamanımızın Bir Kahramanı aynı zamanda dünya ilk gösterimlerini Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapacak.