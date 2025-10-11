Altın neden yükseliyor? İşte bu sınırsız yükselişin sebebi
Altın ons fiyatı ilk kez 4 bin doların üzerine çıktı. Enflasyondan ve artan borç seviyelerinden endişe duyan yatırımcıların altına hücumuyla başlayan yükseliş sürüyor.
Çarşamba günü erken saatlerde altının ons (28.3495 gram) fiyatının 4 bin 36 dolara ulaşmasıyla birlikte bu yılki artış yüzde 50'yi geçti. Son günlerde ABD hükümetinin kapanması güvenli liman olarak görülen altına ilgiyi artırarak yükselişi körükledi.Financial Times'ın haberine göre; artışın sebepleri arasında dolar harici çeşitlilik sağlama amacıyla külçe altına yönelen merkez bankaları ve belirsizliğe karşı altına sığınan yatırımcılar yer alıyor.
Değerli madenlerin. alım satımına odaklanan Heraeus'tan altın taciri Alexander Zumpfe "Tarihi bir dönüm noktasındayız. Talep sadece merkez bankaları ve kurumsal yatırımcılardan gelmiyor. Çok yoğun fiziksel satın alımda söz konusu" ifadelerini kullandı.
BİNER BİNER ARTIYOR
Altın hep kaos ve belirsizlik dönemlerinde yükseldi.
- 1000 doları aştığında 2007-2008 mali krizi, -2 bin doları geçtiğinde Covid-19 pandemisi vardı.
- Mart ayında 3 bin dolar eşiğini aştığında piyasalar Donald Trump'ın "Kurtuluş Günü" paketindeki gümrük vergileriyle çalkalanıyordu.
Hedge fon milyarderi Ray Dalio salı günkü açıklamasında altının dolara göre daha güvenli bir alternatif ve portföyleri "çeşitlendirmek için mükemmel bir araç" olduğunu söyledi.
Greenwich'teki konferansta konuşan Dalio, "Bu kadar büyük bir borç yükü varken alternatif bir servet deposuna yönelmek doğaldır. Bu yüzden daha sağlam para birimlerine yöneliyoruz. Altın ise hepsinin en temelindeki varlık" dedi.