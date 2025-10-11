Altın neden yükseliyor? İşte bu sınırsız yükselişin sebebi

Hedge fon milyarderi Ray Dalio salı günkü açıklamasında altının dolara göre daha güvenli bir alternatif ve portföyleri "çeşitlendirmek için mükemmel bir araç" olduğunu söyledi.

Greenwich'teki konferansta konuşan Dalio, "Bu kadar büyük bir borç yükü varken alternatif bir servet deposuna yönelmek doğaldır. Bu yüzden daha sağlam para birimlerine yöneliyoruz. Altın ise hepsinin en temelindeki varlık" dedi.