Altın mı gümüş mü kazandıracak? Uzman isim yatırımcıyı uyardı: Ters köşe ihtimali...
Orta Doğu’da başlayan ateşkes süreci, küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Ekonomist Şirin Sarı, altın ve gümüşte güçlü yükselişlerin devam edebileceğini belirtirken, Hürmüz Boğazı'nın belirleyici olacağının altını çizdi.
ABD ile İran arasında başlayan ateşkes süreci, başta altın ve gümüş olmak üzere küresel piyasalarda yeni bir fiyatlama dalgası yarattı. Ekonomist Şirin Sarı, 8 Nisan 2026 tarihli değerlendirmesinde bu gelişmelerin yatırım araçlarına etkisini kapsamlı şekilde ele aldı.
Ateşkes süreci uzayabilir
Sarı, iki haftalık olarak konuşulan ateşkes süresinin daha uzun bir döneme yayılabileceğini ifade etti. Sürecin uzamasında uluslararası aktörlerin rolüne dikkat çeken ekonomist, özellikle Çin’in sürece yönelik çekincelerinin belirleyici olabileceğini belirtti.
Hürmüz Boğazı yeniden açılıyor
Enerji piyasaları açısından kritik gelişmenin Hürmüz Boğazı olduğunu vurgulayan Sarı, boğazın yeniden açılmasıyla sevkiyatın hızlanacağını söyledi. Ancak geçişlerin belirli ücretler karşılığında gerçekleşmeye devam edeceğini ve bunun maliyetleri artırabileceğini dile getirdi.
Altında yeni zirve beklentisi
Ateşkes haberi sonrası ons altının hızlı bir yükseliş gösterdiğini belirten Sarı, 4.100 dolar seviyelerinden 4.800 doların üzerine çıkıldığını ifade etti. Bu hareketin devam etmesi halinde 5.000–5.200 dolar aralığının gündeme gelebileceğini söyledi.