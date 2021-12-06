Altın Kelebek'te En İyi Kadın Şarkıcı ödülü alan Hadise'den Mehmet Dinçerler'e aşk dolu teşekkür
47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde en İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, ilk teşekkürünü sevgilisi Mehmet Dinçerler'e yaptı. Sahneden 'Sevgilim' diye seslenen Hadise'ye Mehmet Dinçerler'in aşk dolu bakışları ise gecenin en çok konuşulanlarından oldu.
47'inci Altın Kelebek Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'nü alan Hadise, konuşmasında ilk teşekkürü bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler'e etti.
Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan 47. Altın Kelebek Ödülleri töreni görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı gecede Hadise de En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'ne layık görüldü.
Uzun süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, törene sevgilisiyle katıldı. Yeşil tül detaylı bir elbise tercih eden Hadise, ödülünü Burak Kut'un elinden aldı. Konuşmasında kadın haklarına değinen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
"Sevgilim Mehmet, tüm gece hep elimi tuttun teşekkür ederim"
Şarkıcı konuşmasında "Sevgilim Mehmet, tüm gece hep elimi tuttun teşekkür ederim. Çünkü çok heyecanlıydım. Bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Bence önemli bir gün. Böyle bir günde bu kadar değerli bir ödül almak çok değerli.