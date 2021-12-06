Altın Kelebek'te En İyi Kadın Şarkıcı ödülü alan Hadise'den Mehmet Dinçerler'e aşk dolu teşekkür

"Sevgilim Mehmet, tüm gece hep elimi tuttun teşekkür ederim"

Şarkıcı konuşmasında "Sevgilim Mehmet, tüm gece hep elimi tuttun teşekkür ederim. Çünkü çok heyecanlıydım. Bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Bence önemli bir gün. Böyle bir günde bu kadar değerli bir ödül almak çok değerli.