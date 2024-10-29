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Altın için bomba yıl sonu tahmini! Gram altında yükseliş tam gaz...

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Altın için bomba yıl sonu tahmini! Gram altında yükseliş tam gaz...

Güvenli liman altında fiyatlara yetişilemiyor. Dün değer kaybeden gram altında bugün yükseliş var. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yıl sonu tahminini açıkladı.

Altın için bomba yıl sonu tahmini! Gram altında yükseliş tam gaz...

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3 bin 24 liradan tamamladı.

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Altın için bomba yıl sonu tahmini! Gram altında yükseliş tam gaz...

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından 3 bin 38 lira seviyesinde.

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Altın için bomba yıl sonu tahmini! Gram altında yükseliş tam gaz...

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 165 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 590 liradan satılıyor.

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Altın için bomba yıl sonu tahmini! Gram altında yükseliş tam gaz...

Altının ons fiyatı 2 bin 755 dolardan işlem görüyor. ABD'de bu hafta açıklanacak yoğun makroekonomik veri takvimi öncesinde varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor.

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