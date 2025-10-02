BIST 11.083
DOLAR 41,60
EURO 48,86
ALTIN 5.145,77

Altın için 2026 senaryosu: Altında rekor rallisi devam eder mi?

Altın fiyatları 2025 yılından bu yana yüzde 47'yi aşkın değer kazanırken, son birkaç haftadır da rekor rallisi yaşanıyor.

Ons altın fiyatları 3 bin 895 dolara kadar yükselirken, dev bankalar da 2026 yılı için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

İşte dev bankaların 2026 yılı için tahminleri...

Altın fiyatları 2025 yılından bu yana yüzde 47,37 değer kazandı. Son dönemde ons altın fiyatında rekor rallisi yaşanırken, spot altın fiyatı 3 bin 868 dolar seviyesinde seyrine devam ediyor.Ons altın fiyatı rekor rallisini sürdürürken, kar satışlarının gelmesiyle birlikte fiyatlarda geri çekilme yaşandı. 

3 bin 895 dolar ile tarihi rekorunu kıran ons altın ile birlikte gram altın fiyatları da 5 bin 200 lira bandını aşarak rekor kırmıştı.Yaşanan rekor rallisinin ardından birçok banka ve kurum altın fiyatlarında tahminlerinde güncellemeye gitti.

 Dünyanın en büyük bankaları 2026 yılı için altın fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

J.P MORGAN

 2026 yılı fiyat tahmini: 4 bin 50 - 4 bin 150 dolar

DEUTSCHE BANK

 2026 yılı fiyat tahmini: 4 bin dolar

