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Altın haftaya çok hızlı başladı! İslam Memiş'ten bayram tatili için çok önemli uyarı

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Altın haftaya çok hızlı başladı! İslam Memiş'ten bayram tatili için çok önemli uyarı

Altın haftaya hızlı bir başlangıç yaptı. Kurban Bayramı tatili öncesi haftanın ilk işlem gününde gram altın 2 bin 395 liradan alıcı buluyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş tatil öncesi yatırımcıları uyardı.

Altın haftaya çok hızlı başladı! İslam Memiş'ten bayram tatili için çok önemli uyarı

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 2 bin 386 liradan tamamladı.

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Altın haftaya çok hızlı başladı! İslam Memiş'ten bayram tatili için çok önemli uyarı

Altının gram fiyatı haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından  2 bin 395 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 820 liradan satılıyor.

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Altın haftaya çok hızlı başladı! İslam Memiş'ten bayram tatili için çok önemli uyarı

Altının ons fiyatı da cuma günü yüzde 3,5 düşüşle günü 2 bin 294 dolardan tamamlarken şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 295 dolardan alıcı buluyor.

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Altın haftaya çok hızlı başladı! İslam Memiş'ten bayram tatili için çok önemli uyarı

Piyasa Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara çok önemli bir uyarıda bulundu. tv100 yayınında Memiş 'Bu tatil 9 günlük bayram tatili para harcama tatili değil varlığına sahip çıkma tatili. Vatandaşlarımız hayat pahalılığını ve enflasyonu iliklerine kadar hissedecek. Az harcama yapmaları gerekiyor." dedi ve şunları kaydetti:

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