Altın haftaya çok hızlı başladı! İslam Memiş'ten bayram tatili için çok önemli uyarı
Altın haftaya hızlı bir başlangıç yaptı. Kurban Bayramı tatili öncesi haftanın ilk işlem gününde gram altın 2 bin 395 liradan alıcı buluyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş tatil öncesi yatırımcıları uyardı.
Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 2 bin 386 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 395 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 820 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da cuma günü yüzde 3,5 düşüşle günü 2 bin 294 dolardan tamamlarken şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 295 dolardan alıcı buluyor.
Piyasa Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara çok önemli bir uyarıda bulundu. tv100 yayınında Memiş 'Bu tatil 9 günlük bayram tatili para harcama tatili değil varlığına sahip çıkma tatili. Vatandaşlarımız hayat pahalılığını ve enflasyonu iliklerine kadar hissedecek. Az harcama yapmaları gerekiyor." dedi ve şunları kaydetti: