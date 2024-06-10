Altın haftaya çok hızlı başladı! İslam Memiş'ten bayram tatili için çok önemli uyarı

Piyasa Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara çok önemli bir uyarıda bulundu. tv100 yayınında Memiş 'Bu tatil 9 günlük bayram tatili para harcama tatili değil varlığına sahip çıkma tatili. Vatandaşlarımız hayat pahalılığını ve enflasyonu iliklerine kadar hissedecek. Az harcama yapmaları gerekiyor." dedi ve şunları kaydetti: