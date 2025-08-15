Altın Gelin Aleyna Dalveren'in 4 aylık evliliğinde kriz çıktı! Takılarını geri istedi

"YAŞADIKLARIM ÇOK AĞIR"

Ancak masal kısa sürdü. Düğünün üzerinden yalnızca dört ay geçmişken Dalveren, sosyal medya hesabından eşi Fatih Erdem ve düğününe ait tüm fotoğrafları sildi. Profilinden "Erdem" soyadını kaldıran şarkıcı, ardından dikkat çeken mesajlar paylaştı. İlk olarak "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır... Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi. Zamanı var, acelesi yok" ifadelerini kullanan Dalveren, saatler sonra "Evet, iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla alakası yok, karakter meselesi" sözleriyle boşanma iddialarını güçlendirdi.