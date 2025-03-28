BIST 9.439
DOLAR 38,01
EURO 40,94
ALTIN 3.762,90

Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Gram altın 3 bin 800 lira seviyesine doğru hızla ilerliyor. Ons altın ise bugün rekor tazeledi. Bayram öncesi piyasalarda son durum..

Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü 3 bin 730 liradan tamamladı.

14
Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 3 bin 769 lira seviyesinde bulunuyor.

24
Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 750 liradan satılıyor. 

34
Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın

Altının ons fiyatı bugün 3 bin 86 dolar seviyesini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 primle 3 bin 84 dolar seviyesinde işlem görüyor.

44