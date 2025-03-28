Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın
Anadolu Ajansı
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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Gram altın 3 bin 800 lira seviyesine doğru hızla ilerliyor. Ons altın ise bugün rekor tazeledi. Bayram öncesi piyasalarda son durum..
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü 3 bin 730 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 3 bin 769 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 750 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı bugün 3 bin 86 dolar seviyesini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 primle 3 bin 84 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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