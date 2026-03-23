Altın fiyatlarında tarihi çöküş! En kötüsü geldi altın 6 binin altına indi işte son fiyatlar
Altın yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 1983'ten beri yaşadığı en kötü haftayı yaşıyor. Saat 10.30 itibariyle altının gram fiyatı 6 bin liranın altına indi. Gram altın 5 bin 900'leri gördü. Bu düşüşü fırsat bilenlerin yaptığı alımlarla altın fiyatları bir saatlik şok düşüşün ardından yeniden 6 binin üstüne çıktı.
Küresel piyasalarda esen savaş rüzgarları ve petrol fiyatlarındaki önlenemez tırmanış, altını "güvenli liman" olmaktan çıkardı. Haftaya son 4 ayın en dip seviyesinden giriş yapan altında düşüş durdurulamıyor.
TARİHİ DÜŞÜŞLER YAŞANIYOR
Üst üste dokuzuncu gününde de değer kaybederek yatırımcısını hüsrana uğratan altın daha günün ilk saatlerinde yüzde 9'un üzerinde kayıp yaşadı. Ons altın anlık olarak 9,05'lik dev bir düşüşle 4 bin 197 dolara geriledi. Gram altın 6 bin liranın altına düştü. Saat 10.30 itibariyle altının gramı 5 bin 900'lere çekildi.
ALTIN FİYATLARI ALIM FIRSATI VERDİ
Bu sert düşüş altın yatırımcısı ve borcu olanlar için alım fırsatı sundu. Altının gram fiyatının 5 bin 900'lere çekilmesini fırsat bilenler hızlı alım yaptı. Altın fiyatları saat 11.30'den itibaren yeniden 6 binin üstüne çıktı. Çeyrek altın 9.870 TL, tam altın fiyatı ise 42.685 TL'den satılıyor.
ABD-İran hattında sertleşen söylemler, artan saldırılar ve yükselen jeopolitik tansiyonun etkisi, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerinin ortadan kalkması, doların güçlenmesi ve yükselen tahvil faizleri altının ons fiyatındaki baskıyı artırdı.