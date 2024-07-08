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Altın fiyatlarında düşüş! İslam Memiş'ten 'Temmuz' uyarısı, alım fırsatı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Altın fiyatlarında düşüş! İslam Memiş'ten 'Temmuz' uyarısı, alım fırsatı...

Altın haftaya düşüşle başladı! Yatırımcı gram, çeyrek altın ne kadar oldu merak ediyor. Bu hafta yoğun veri gündemi yatırımcının odağında...Peki alım fırsatı var mı?

Altın fiyatlarında düşüş! İslam Memiş'ten 'Temmuz' uyarısı, alım fırsatı...

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü 2 bin 512 liradan tamamladı.

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Altın fiyatlarında düşüş! İslam Memiş'ten 'Temmuz' uyarısı, alım fırsatı...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 2 bin 502 lira seviyesinde bulunuyor. 

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Altın fiyatlarında düşüş! İslam Memiş'ten 'Temmuz' uyarısı, alım fırsatı...

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 120 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 400 liradan satılıyor.

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Altın fiyatlarında düşüş! İslam Memiş'ten 'Temmuz' uyarısı, alım fırsatı...

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 2 bin 378 dolardan işlem görüyor.

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