Altın fiyatlarında düşüş! İslam Memiş'ten 'Temmuz' uyarısı, alım fırsatı...
Anadolu Ajansı
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Altın haftaya düşüşle başladı! Yatırımcı gram, çeyrek altın ne kadar oldu merak ediyor. Bu hafta yoğun veri gündemi yatırımcının odağında...Peki alım fırsatı var mı?
Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü 2 bin 512 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 2 bin 502 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 120 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 400 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 2 bin 378 dolardan işlem görüyor.
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